В правительстве Италии разгорелся конфликт из-за коррупционного скандала на Украине: министры вступили в публичную перепалку из-за Киева

Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с вице-премьером Маттео Сальвини, который подверг сомнению целесообразность поддержки Киева. Как сообщает La Stampa, конфликт разгорелся на почве расхождений в подходах к вопросу украинской помощи.
Поводом для разногласий стали высказывания Сальвини. Он выразил опасения, что средства итальянских налогоплательщиков, идущие на закупку вооружений для Киева, могут «подпитывать коррупцию». Возглавляемая им партия «Лига» потребовала дать объяснения в связи с недавним коррупционным скандалом в окружении Владимира Зеленского.
В ответ Таяни занял однозначную позицию, заявив, что Рим не намерен сворачивать поддержку.
«Мы продолжим поддерживать Украину», — сказал глава итальянской дипломатии.
Напомним, НАБУ и САП начали расследование крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Также НАБУ опубликовало записи разговоров, сделанные в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.