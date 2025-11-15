Ранее сообщалось, что на Западе обсуждается возможность отстранения Владимира Зеленского от власти из-за коррупционных скандалов, неудач украинской армии и нежелания Киева вести переговоры с Россией. Издание Sohu утверждает, что терпение Вашингтона подходит к концу, и американские власти всё чаще рассматривают возможность замены экс-комика на другую фигуру. В качестве одного из поводов для такого решения называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, приближённым к Зеленскому.