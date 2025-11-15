В Германии заявили, что Зеленский политически полумертв

Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ, заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Почему-то это (состояние Зеленского — прим. ред.) мало кого-то волнует, как будто ожидают, что он с этим справится. Конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв», — заявил Кристоф Ваннер.
По его словам, судьба Владимира Зеленского зависит от ситуации в зоне боевых действий, а также от того, насколько успешно проведут расследования антикоррупционные органы.
Напомним, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена Тимура Миндича.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский позволил Тимуру Миндичу выехать с Украины.