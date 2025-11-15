«Майнити»: в Японии хотят обсудить пересмотр неядерных принципов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити начала рассматривать вопрос о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру трех неядерных принципов, пишет газета «Майнити» со ссылкой на источники.
Традиционно японское правительство придерживается принципов «не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия». В связи с этим США не размещают на базах в Японии ядерные боеприпасы, а их военные оснащенные ядерным вооружением корабли не заходят в японские порты.
Источники сообщают, что Такаити собирается начать обсуждение внутри Либерально-демократической партии и входящей в коалицию с ней «Партии обновления Японии».
Отмечается, что консультации могут начаться на следующей неделе. При выработке единой позиции в коалиции она будет оформлена как рекомендация правительству, а затем премьер примет окончательное решение.
Ранее в Кремле заявили об обеспокоенности тем, что Япония демонстрирует неопределенность в вопросе безъядерного статуса.
Такаити заняла пост премьер-министра Японии 21 октября. 11 ноября во время выступления в парламенте ее попросили подтвердить приверженность неядерным принципам страны. Глава кабмина ушла от прямого ответа, заявив, что пересмотр документов «только начинается».