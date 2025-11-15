«Майнити»: в Японии хотят обсудить пересмотр неядерных принципов

Традиционно японское правительство придерживается принципов «не обладать, не производить и не допускать ввоза ядерного оружия». В связи с этим США не размещают на базах в Японии ядерные боеприпасы, а их военные оснащенные ядерным вооружением корабли не заходят в японские порты.