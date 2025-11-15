В ХМАО ветеран СВО получил руководящий пост в органах власти

Среди наиболее заметных назначений — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернаторы Еврейской автономной и Тамбовской областей. На встрече с избранными главами регионов президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов СВО, особенно участников программы «Время героев» и региональных аналогов, на работу в органы власти.