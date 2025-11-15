Миссия Минниханова в КНР, парадоксы Когогина и перспективы MAX: акценты недели

Напомним, что в целом Татарстан стал одной из первых экспериментальных площадок по внедрению МАХ. Сейчас многие уже скачали приложение, но реально ли они пользуются мессенджером? О причинах создания национального мессенджера, его перспективах и достоинствах в сравнении с зарубежными аналогами — в дискуссии наших экспертов в рамках «Акцентов недели».