Трамп заявил, что Билл Клинтон 28 раз посещал остров Эпштейна

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США в июле 2019 года. Через месяц финансиста нашли мертвым в камере, в которой он содержался. Ему были предъявлены обвинения в США в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет.