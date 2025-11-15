Ричмонд
Трамп заявил, что Билл Клинтон 28 раз посещал остров Эпштейна

Глава США выразил уверенность, что дело Эпштейна намеренно продвигают представители Демократической партии.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением, что никогда не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, в отличие от 42-го президента США Билла Клинтона.

«Я никогда не бывал на его острове. Билл Клинтон посещал его, предположительно, 28 раз», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что дело Эпштейна намеренно продвигают представители Демократической партии, которые пытаются отвлечь внимание от своих неудач и от успехов действующей администрации.

«Они проиграли мне выборы, потеряли колеблющиеся штаты, они потеряли все. Обсуждение смещает фокус внимания с успехов республиканцев», — заключил американский президент.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США в июле 2019 года. Через месяц финансиста нашли мертвым в камере, в которой он содержался. Ему были предъявлены обвинения в США в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении попросить ФБР расследовать предполагаемые связи Ларри Саммерса, экс-президента Билла Клинтона, бизнесмена Рида Хоффмана с Джеффри Эпштейном.

