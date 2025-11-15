Ричмонд
Трамп решил, как США будут действовать в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с тем, какие шаги Вашингтону стоит предпринять в отношении Венесуэлы. На вопрос журналистов о деталях он махнул рукой и сказал, что «не может рассказать», но решение у него «полностью сформировано».

Источник: Life.ru

Республиканец добавил, что Белый дом, по его словам, «сделал огромный рывок» в борьбе с наркотрафиком. Что именно изменится в политике США и насколько жёстким окажется новый подход, амеркианский лидер раскрывать не стал.

Ранее Life.ru писал, что Минюст США фактически развязал руки американским военным, разрешив им атаковать суда у берегов Венесуэлы без риска оказаться под судом. В секретной записке говорится, что бойцы освобождаются от ответственности даже в случае гибели мирных людей. Власти объясняют это тем, что такие удары проходят в рамках законов вооружённых конфликтов и направлены против перевозчиков наркотиков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

