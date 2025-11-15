Трамп решил, как США будут действовать в отношении Венесуэлы

Ранее Life.ru писал, что Минюст США фактически развязал руки американским военным, разрешив им атаковать суда у берегов Венесуэлы без риска оказаться под судом. В секретной записке говорится, что бойцы освобождаются от ответственности даже в случае гибели мирных людей. Власти объясняют это тем, что такие удары проходят в рамках законов вооружённых конфликтов и направлены против перевозчиков наркотиков.