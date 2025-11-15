Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск обратился к Зеленскому с призывом: коррупционный скандал на Украине вызвал негодование польского премьера

Премьер Польши Туск предрек Украине угрозу поражения.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне коррупционного скандала обратился к украинскому руководству с жёстким предупреждением. Как сообщает издание Do Rzeczy, политик заявил, что терпимость к подобным явлениям может привести к поражению в конфликте.

«Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете, если будете терпеть подобные инциденты», — подчеркнул Туск.

Польский премьер отметил, что его предупреждения адресованы главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он рассказал, что говорил нелегитимному президенту Украины о соблюдать осторожность в отношении любых проявлений коррупции в его ближайшем окружении.

Туск констатировал, что последствия проблемы уже необратимы. По его словам, «деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой».

Напомним, что речь идет о расследовании НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. В его квартире ранее прошли обыски, связанные с масштабной коррупцией в энергетике Украины.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше