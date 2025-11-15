Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне коррупционного скандала обратился к украинскому руководству с жёстким предупреждением. Как сообщает издание Do Rzeczy, политик заявил, что терпимость к подобным явлениям может привести к поражению в конфликте.
«Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете, если будете терпеть подобные инциденты», — подчеркнул Туск.
Польский премьер отметил, что его предупреждения адресованы главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он рассказал, что говорил нелегитимному президенту Украины о соблюдать осторожность в отношении любых проявлений коррупции в его ближайшем окружении.
Туск констатировал, что последствия проблемы уже необратимы. По его словам, «деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой».
Напомним, что речь идет о расследовании НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. В его квартире ранее прошли обыски, связанные с масштабной коррупцией в энергетике Украины.