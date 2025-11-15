Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти в отставку.
Он подчеркнул, что Зеленскому следует покинуть свой пост из-за всех «ужасных преступлений, которые он совершил». По словам Дмитрука, «это позиция большинства граждан — всего народа Украины».
Ранее депутат призвал Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовать Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетической системы страны. В дело втянуты, в том числе, ближайшие соратники Зеленского.