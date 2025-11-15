Трамп заявил, что никогда не получал вопрос об отцовстве и президентстве

Американский лидер Дональд Трамп похвалил журналистку GB News Бев Тернер за вопрос, «который он никогда раньше не слышал». Об этом пишет само издание GB News.
Сообщается, что в ходе эксклюзивного интервью с главой Соединенных Штатов журналистка отметила его родительские качества и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.
«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — ответил президент.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что никогда не употреблял ни спиртные напитки, ни наркотические вещества, ни табачные изделия.
