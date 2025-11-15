Силы ПВО за ночь сбили 64 беспилотника над регионами России

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 14 по 15 ноября. Тогда силы ПВО успешно уничтожили 64 беспилотника ВСУ над регионами России. Больше всего — над территорией Рязанской и Ростовской областей. Там было сбито 25 и 17 дронов соответственно. Еще восемь БПЛА было сбито над Тамбовской областью, пять — над Воронежской.