Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 64 беспилотника над регионами России

Силы ПВО предотвратили очередную атаку БПЛА ВСУ в ночь с 14 на 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 64 беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале.

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 14 по 15 ноября. Тогда силы ПВО успешно уничтожили 64 беспилотника ВСУ над регионами России. Больше всего — над территорией Рязанской и Ростовской областей. Там было сбито 25 и 17 дронов соответственно. Еще восемь БПЛА было сбито над Тамбовской областью, пять — над Воронежской.

Похожая ситуация в Белгородской, Саратовской и Липецкой области. Там было сбито по два беспилотника. Еще по одному — над Тульской и Самарской областями, а также над территорией Татарстана.

Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября российские системы ПВО также предотвращали атаку беспилотников ВСУ. Тогда было сбито 216 дронов. Больше всего — над Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше