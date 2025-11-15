Силы ПВО за ночь сбили 64 беспилотника над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 64 беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале.
Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 14 по 15 ноября. Тогда силы ПВО успешно уничтожили 64 беспилотника ВСУ над регионами России. Больше всего — над территорией Рязанской и Ростовской областей. Там было сбито 25 и 17 дронов соответственно. Еще восемь БПЛА было сбито над Тамбовской областью, пять — над Воронежской.
Похожая ситуация в Белгородской, Саратовской и Липецкой области. Там было сбито по два беспилотника. Еще по одному — над Тульской и Самарской областями, а также над территорией Татарстана.
Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября российские системы ПВО также предотвращали атаку беспилотников ВСУ. Тогда было сбито 216 дронов. Больше всего — над Крымом.