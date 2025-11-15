Бельгия откроет своё посольство в Узбекистане

«Сеть дипломатических представительств Бельгии играет ключевую роль в том, чтобы голос нашей страны звучал на международной арене, и чтобы обеспечивать защиту безопасности, интересов и ценностей Бельгии и её граждан. Они также являются нашими “глазами и ушами” на местах. Благодаря нашим представительствам мы можем понимать, что происходит за рубежом, выявлять возможности для сотрудничества и обмена, а также своевременно обнаруживать и докладывать о возникающих угрозах и проблемных ситуациях», — заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.