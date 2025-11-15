Бельгия откроет своё посольство в Узбекистане

«Это быстроразвивающийся регион, в котором Бельгия должна проявить себя гораздо активнее. Кроме того, это регион с огромным потенциалом, расположенный в ключевой геополитической зоне, окружённый Китаем, Россией, Пакистаном, Индией, Ираном и Афганистаном. Это стратегические инвестиции в будущее региона, который в ближайшие десять лет испытает значительный экономический рост. Ряд других государств уже это осознали и активно инвестируют в этот регион», — отмечается в официальном сообщении бельгийского МИД.
В ведомстве подчеркивают: создание сильной и устойчивой дипломатической сети, построенной на чётких стратегических приоритетах, позволит Бельгии занять более заметные позиции на международной арене, а также эффективно защищать свои интересы и безопасность. Новая архитектура сети дипломатических представительств даст возможность с ещё большей эффективностью отвечать на современные и будущие вызовы.
«Сеть дипломатических представительств Бельгии играет ключевую роль в том, чтобы голос нашей страны звучал на международной арене, и чтобы обеспечивать защиту безопасности, интересов и ценностей Бельгии и её граждан. Они также являются нашими “глазами и ушами” на местах. Благодаря нашим представительствам мы можем понимать, что происходит за рубежом, выявлять возможности для сотрудничества и обмена, а также своевременно обнаруживать и докладывать о возникающих угрозах и проблемных ситуациях», — заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
По его словам, чтобы реализовать свой потенциал в полной мере, сеть бельгийских посольств должна стать более гибкой, адаптироваться к меняющемуся геополитическому контексту и оптимально использовать свои человеческие и финансовые ресурсы в условиях нарастающей геостратегической и экономической турбулентности.
Пока точных дат, когда начнёт работать бельгийское посольство в Ташкенте, не называется. Официальные органы Узбекистана пока никак не прокомментировали эту информацию.
Открытие посольства Бельгии в Ташкенте станет ещё одним шагом на пути укрепления сотрудничества между странами Европы и Центральной Азии и, безусловно, придаст новый импульс развитию экономических, политических и культурных связей между нашими государствами.