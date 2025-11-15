В США оценили шансы Трампа на конфискацию 2,5 млрд долларов российских активов: что известно о плане «REPO»

При этом подчеркивается, что сохраняется неопределенность относительно того, пойдет ли президент на такой шаг. Согласно оценке, около 300 миллионов долларов из конфискованной суммы будут временно инвестированы в краткосрочные ценные бумаги Министерства финансов США, после чего эти средства и полученные проценты будут направлены на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.