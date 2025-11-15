Ричмонд
В США оценили шансы Трампа на конфискацию 2,5 млрд долларов российских активов: что известно о плане «REPO»

Конгресс США: Трамп намерен изъять часть замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бюджетное управление Конгресса США допустило, что администрация президента Дональда Трампа может конфисковать половину замороженных суверенных активов России в период с 2026 по 2028 год. Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объема средств под американской юрисдикцией, оцениваемого в 5миллиардов.

Расчеты ведомства основаны на сценарии, связанном с возможным принятием законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Этот документ уточняет порядок использования замороженных российских активов в интересах Украины.

«Как предполагает Бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это. Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов», — пояснили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что сохраняется неопределенность относительно того, пойдет ли президент на такой шаг. Согласно оценке, около 300 миллионов долларов из конфискованной суммы будут временно инвестированы в краткосрочные ценные бумаги Министерства финансов США, после чего эти средства и полученные проценты будут направлены на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что возможная реализация США инициатив, приравнивающих Россию к государству-спонсору терроризма, приведет к жестким ответным мерам и поставит крест на двусторонних отношениях.

Прежде сообщалось, что переговорный процесс по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов столкнулся с серьезными препятствиями. План Европейского союза оказался в тупике из-за позиции Бельгии и Словакии.

Немногим ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят. При этом представитель Кремля также подчеркивал, что Москва даст ответ на воровство активов.

