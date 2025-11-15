Мария Захарова ответила на запрет Евросоюзом многократных виз для россиян: как будет действовать Москва

При этом немногим ранее официальный представитель Министерства иностранных дел подчеркивала, что введение подобных запретов скажется на самой Европе. Более того, такие действия смело можно назвать самоубийством ЕС. Поскольку теперь страны Европы лишатся туристов, приезжающих с финансовой подушкой. Похожую точку зрения выражал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он также добавлял, что турпоток в Европу из России снизился уже сейчас. Причем сильно.