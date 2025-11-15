Москва даст выверенный ответ на введение Европейским союзом запрета на выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова прозвучали во время брифинга.
Как известно, новые правила выдачи многократных шенгенских виз россиянам ЕС ввел еще в начале ноября. Тогда сообщалось, что Брюссель буквально решил устроить «фейс-контроль». Визы планировалось выдавать только тем, кто вторит позиции европейских политиков. Однако Захарова подчеркнула, что на подобные действия, безусловно, последует ответ.
«Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут носить выверенный характер», — сказала дипломат.
Тогда же она добавила, что Россия, в отличие от ЕС, не занимается сегрегацией людей. Равно, как и не привержена принципам расизма, нацизма и подобных идеологий. Поэтому ответ будет отвечать интересам РФ.
«При этом обязательно с учетом этого русофобского запала, который проявляют ретивые чиновники в Брюсселе», — добавила Захарова.
При этом немногим ранее официальный представитель Министерства иностранных дел подчеркивала, что введение подобных запретов скажется на самой Европе. Более того, такие действия смело можно назвать самоубийством ЕС. Поскольку теперь страны Европы лишатся туристов, приезжающих с финансовой подушкой. Похожую точку зрения выражал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он также добавлял, что турпоток в Европу из России снизился уже сейчас. Причем сильно.
Впрочем, в самом Евросоюзе план по запрету многократных шенгенских виз уже начал проваливаться. Как сообщает портал Pronews, вводить подобные ограничения отказались сразу пять стран. В первую очередь, так поступила Греция. Поскольку в стране большая община выходцев из России, а турпоток из РФ приносит существенные деньги.
Однако глава евродипломатии Кая Каллас продолжает верить в собственные иллюзии. Недавно она даже назвала въезд в ЕС «привелегией». В ответ Мария Захарова иронично подчеркнула, что европейский политик является «редкого ума человеком».