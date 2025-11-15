Трамп заявил, что сформировал позицию по планам США в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал позицию относительно дальнейших действий в отношении Венесуэлы.
Во время полета во Флориду он отметил, что пока не может раскрыть, в чем заключается его мнение.
Трамп также подчеркнул, что США добились заметного прогресса в сотрудничестве с Венесуэлой по теме пресечения поставок наркотиков.
Сообщалось, что лидеру США представили обновленные варианты вероятных военных действий в Венесуэле, в частности, удары по наземным целям.
Между тем Венесуэла начала готовиться к возможной атаке со стороны США.
