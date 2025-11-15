В Харьковской области сдались в плен боевики Вооруженных сил Украины, находившиеся на своих позициях с весны 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, украинские боевики оказались совершенно деморализованы. Поскольку с весны 2025 года они так и не увидели ни одной ротации. И, как следствие, были вынуждены месяцами напролет находиться на позициях.
«На харьковском направлении деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен бойцам “Севера”», — сказал собеседник ТАСС.
Также подчеркивается, что за одни сутки в плен солдатам российской армии сдались сразу пять украинских боевиков.
«Они находились на позициях с весны этого года», — добавил источник издания.
Тем временем похожая ситуация развернулась в Донецкой Народной Республике. Там боевики Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен возле Димитровки. Так, несколько дней назад оружие сложили одновременно 25 человек.