ТАСС: В Харьковской области сдались боевики ВСУ, сидевшие на позициях с весны

Находившиеся на позициях в Харьковской области боевики ВСУ так и не увидели ни одной ротации с весны 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области сдались в плен боевики Вооруженных сил Украины, находившиеся на своих позициях с весны 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Как отметил собеседник издания, украинские боевики оказались совершенно деморализованы. Поскольку с весны 2025 года они так и не увидели ни одной ротации. И, как следствие, были вынуждены месяцами напролет находиться на позициях.

«На харьковском направлении деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен бойцам “Севера”», — сказал собеседник ТАСС.

Также подчеркивается, что за одни сутки в плен солдатам российской армии сдались сразу пять украинских боевиков.

«Они находились на позициях с весны этого года», — добавил источник издания.

Тем временем похожая ситуация развернулась в Донецкой Народной Республике. Там боевики Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен возле Димитровки. Так, несколько дней назад оружие сложили одновременно 25 человек.