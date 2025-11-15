За ночь над Россией сбили 64 дрона ВСУ. Военная операция, день 1361-й

09:16 В Курском приграничье саперы из КНДР ведут боевую работу по очистке территории от взрывоопасных предметов. Видео: Минобороны РФ.
09:04 Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
08:58 Украинские солдаты из 57-й отдельной мотопехотной бригады сдались в плен российским военным в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным агентства, военнослужащие ВСУ находились на боевых позициях без ротации с весны.
08:47 После отражения атаки дронов в Воронежской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
08:38 В течение ночи ограничения на полеты по соображениям безопасности вводились в Самаре, Казани, Нижнекамске, Тамбове, Уфе, Ижевске и Саратове, сообщает Росавиация. К настоящему времени они в основном сняты и действуют лишь в Тамбове.
08:27 Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Кроме того, он назвал киевский режим нацистским и отметил, что никакой демократии на Украине уже давно нет.
08:20 В Димитрове (Мирнограде) на территории ДНР подразделения ВСУ попали в полное окружение и не могут из него выйти, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
08:09 Несмотря на разногласия с Владимиром Путиным, президент Дональд Трамп понимает важность переговоров с Россией, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, диалог российского и американского лидеров необходим для урегулирования конфликта на Украине.
08:05 За ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 64 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ.
25 из них уничтожены над Рязанской областью, 17 — над Ростовской областью, восемь — над Тамбовской областью, пять — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Липецкой и Саратовской областями, по одному — над Тульской и Самарской областями и Татарстаном.
08:00 Сегодня 1361-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.