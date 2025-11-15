В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

Как утверждает член Палаты представителей и другое близкое к ситуации лицо, в секретной записке Министерства юстиции, позволяющей нанести удары по судам с наркотиками, фентанил описывается как потенциальная угроза химоружия.
Ранее президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что США оказались втянуты в вооруженный конфликт с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Соответствующее уведомление разослали в несколько комитетов Конгресса, а также журналистам.
