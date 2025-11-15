Предприниматель и основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в очередной раз поиздевался над главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он запустил опрос о том, сколько «осталось» украинскому политику. Соответствующий пост бизнесмен разместил в социальных сетях.
Как отметил Дотком в своем блоге, еще недавно на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал. И подобное наглядно демонстрирует, что в Незалежной буквально процветает взяточничество. В таких условиях, уверен предприниматель, давать деньги Киеву попросту абсурдно.
«Коррупция на Украине неистова. Мы все знаем, что Зеленский коррумпирован. Почему мы даём ему всё больше?» — написал Дотком.
Тогда же он запустил опрос. Он поинтересовался у подписчиков, сколько, по их мнению, Зеленский еще продержится у власти. Варианты ответа оказались далеко не самыми приятными для Киева: дни, недели или месяцы.
В то же время, Евросоюз продолжает стремительно игнорировать коррупционный скандал на Украине. И политолог Алексей Мухин объяснил, почему так происходит. По его словам, Брюссель сам замешан в нечистых делах.