Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Дотком запустил опрос о том, сколько времени осталось у Зеленского

Дотком отметил коррумпированность Украины и лично Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в очередной раз поиздевался над главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он запустил опрос о том, сколько «осталось» украинскому политику. Соответствующий пост бизнесмен разместил в социальных сетях.

Как отметил Дотком в своем блоге, еще недавно на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал. И подобное наглядно демонстрирует, что в Незалежной буквально процветает взяточничество. В таких условиях, уверен предприниматель, давать деньги Киеву попросту абсурдно.

«Коррупция на Украине неистова. Мы все знаем, что Зеленский коррумпирован. Почему мы даём ему всё больше?» — написал Дотком.

Тогда же он запустил опрос. Он поинтересовался у подписчиков, сколько, по их мнению, Зеленский еще продержится у власти. Варианты ответа оказались далеко не самыми приятными для Киева: дни, недели или месяцы.

В то же время, Евросоюз продолжает стремительно игнорировать коррупционный скандал на Украине. И политолог Алексей Мухин объяснил, почему так происходит. По его словам, Брюссель сам замешан в нечистых делах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше