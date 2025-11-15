«Франко-российский диалог» приостановил организацию поездок в Россию

Отдельно в комментарии для РБК Мариани раскритиковал новые ограничения ЕС по выдаче виз россиянам. «До военных действий ЕС выдавал визы примерно 4 млн туристов из России. А сейчас их получают только около 500 тыс. На волне этих санкций Брюссель теперь решил также отменить мультивизы для граждан России. Идея этих санкций — лишить Россию средств для продолжения войны. Однако на самом деле значение российских туристов для европейской экономики огромное. Теперь Европу посещают примерно в 20 раз меньше туристов из России, чем до войны. Сколько денег мы потеряли? Эти санкции — экономическое самоубийство», — заключил депутат.