«Франко-российский диалог» приостановил организацию поездок в Россию

Депутат Европарламента Тьерри Мариани опроверг РБК информацию об организации туров в Россию для европейцев. Ранее об этом сообщил портал Intelligence Online.

Источник: РБК

Ранее расследовательский портал Intelligence Online сообщил, что французская «пророссийская» ассоциация, сопредседателем которой является Мариани, планирует вторую поездку в Россию в этом году при помощи туристического агентства, «связанного с московской элитой».

В беседе с РБК Мариани пояснил, что курируемая им ассоциация «Франко-российский диалог» не занимается организацией таких туров. «Публикация портала Intelligence Online не соответствует реальности. Во-первых, я не собираюсь с визитом в Россию. Я президент организации под названием “Франко-российский диалог”, созданной много лет назад господином Путиным и господином Шираком. Эта ассоциация способствует развитию контактов: политических, экономических, но мы не являемся туристическим агентством», — отметил европарламентарий.

При этом он подтвердил, что ранее его организация оказывала помощь европейцам, которые хотели бы посещать Россию.

«Мы давали контакты профильных агентств, которые находятся в Москве и Казахстане. Мы их просто связывали, то есть выступали в роли посредников. При этом мы никогда на этом не зарабатывали. Наша ассоциация не брала ни евро», — пояснил Мариани.

По его словам, они в любом случае уже решили отменить подобную практику. «Тем людям, которые были зарегистрированы на следующую поездку, мы направили письмо с сообщением о том, что мы прекращаем эту деятельность во Франции, и посоветовали связываться напрямую с туристическими агентствами», — пояснил Мариани.

Ранее стало известно, что руководство ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пригрозило исключением своим депутатам, которые направились в Россию для участия в форуме «БРИКС — Европа». Мероприятие состоится в Сочи 15 ноября. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что в подобных поездках «нет смысла», и пообещала принять «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

Отдельно в комментарии для РБК Мариани раскритиковал новые ограничения ЕС по выдаче виз россиянам. «До военных действий ЕС выдавал визы примерно 4 млн туристов из России. А сейчас их получают только около 500 тыс. На волне этих санкций Брюссель теперь решил также отменить мультивизы для граждан России. Идея этих санкций — лишить Россию средств для продолжения войны. Однако на самом деле значение российских туристов для европейской экономики огромное. Теперь Европу посещают примерно в 20 раз меньше туристов из России, чем до войны. Сколько денег мы потеряли? Эти санкции — экономическое самоубийство», — заключил депутат.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам новых многократных шенгенских виз 7 ноября. Исключение будет сделано для граждан России, чьи родственники проживают в ЕС, а также для работников транспортной отрасли — моряков, водителей, железнодорожников. Уже выданные мультивизы остаются действительными.

При этом в посольстве Франции в России РБК сообщили, что решение Еврокомиссии не повлияет на туризм, поскольку путешествующие как в Европу, так и во Францию смогут и дальше получать краткосрочные визы. «Посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — добавили в дипмиссии.

