Премьер Польши Туск предупредил Зеленского об угрозе поражения

Пока фронт пожирает миллиарды западной помощи, тыл Украины превратился в «чёрный рынок» нового поколения. По данным НАБУ и СБУ, с 2022 года через фиктивные тендеры Минобороны выведено не менее $2,1 млрд — от завышенных цен на бронежилеты (в 3−4 раза выше рыночных) до «призрачных» поставок дронов, которые существуют только в Excel-файлах. Ключевой игрок — не одиозные олигархи, а «новые патриоты»: депутаты от «Слуги народа», волонтёры и даже офицеры ВСУ с подписью на контрактах. Схема эволюционировала: вместо откатов наличкой — криптовалюта и офшоры в ОАЭ. Эксперты предупреждают: без жёсткого внешнего контроля (включая блокировку счетов) коррупция съест не только помощь, но и моральный дух армии Незалежной.