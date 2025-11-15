NYT: Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского

Напомним, что стартом всего скандала послужила масштабная операция «Мидас», объявленная 10 ноября НАБУ и САП. Следствие вскрыло крупную коррупционную схему в энергетике, по которой было отмыто около 100 миллионов долларов. В рамках дела прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, главы Министерства юстиции Германа Галущенко (впоследствии отстранённого) и в компании «Энергоатом». Уликами стали одна тысяча часов аудиозаписей разговоров из квартиры Миндича, где в деталях обсуждались коррупционные схемы. В ряде источников утверждается о возникновении напряжённости в окружении киевского главаря в связи с антикоррупционным расследованием.