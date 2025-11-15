Ричмонд
Володин: в ГД обсуждают запрет на продажу детям имитирующей алкоголь продукции

В Госдуме обсуждается возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10—13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16—17 лет — порядка 21%», — написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, употребление таких напитков пагубно влияет на психику детей и несёт опасность для их здоровья.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев призвал запретить продажу бетельного ореха на маркетплейсах.

