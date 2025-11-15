Володин: в ГД обсуждают запрет на продажу детям имитирующей алкоголь продукции

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10—13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16—17 лет — порядка 21%», — написал он в Telegram-канале.
По словам Володина, употребление таких напитков пагубно влияет на психику детей и несёт опасность для их здоровья.
Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев призвал запретить продажу бетельного ореха на маркетплейсах.
