Российский «Бумеранг» разгромил объект ВСУ с рекордного расстояния

Российский военно-промышленный комплекс зафиксировал значительный прорыв в сфере беспилотных технологий. Источник в этой сфере сообщил ТАСС, что дрон типа FPV под наименованием «Бумеранг» продемонстрировал беспрецедентную дальность применения, успешно поразив цель Вооруженных Сил Украины на расстоянии 57 километров.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства пояснил, что такой впечатляющий результат был достигнут благодаря внедрению инновационной модификации аппарата. Он уточнил, что инженеры применили «новое решение», которое заключается в интеграции на беспилотник дополнительных аккумуляторных батарей, а также в усилении системы связи.

По словам источника, эта усовершенствованная версия «Бумерангов», оснащенная увеличенным запасом энергии, только начинает поступать в зону боевых действий и уже принята на вооружение расчетами БПЛА.

Напомним, что семейство дронов «Бумеранг» включает несколько конфигураций, среди которых упоминались модели «Бумеранг 10» с тепловизионным оборудованием, вариант с автоматом удержания цели (АУЦ) и тепловизором, а также модификация с оптоволоконной линией связи.

Напомним, российские войска массово применяют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где блокированы украинские формирования. Технология удержания цели на основе ИИ делает дроны устойчивыми к радиоэлектронной борьбе и позволяет им поражать цели без участия оператора. В линейку входят версии «Бумеранг 10» с тепловизорами, системой автосопровождения и оптоволоконной связью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

