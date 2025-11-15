Российский «Бумеранг» разгромил объект ВСУ с рекордного расстояния

Собеседник агентства пояснил, что такой впечатляющий результат был достигнут благодаря внедрению инновационной модификации аппарата. Он уточнил, что инженеры применили «новое решение», которое заключается в интеграции на беспилотник дополнительных аккумуляторных батарей, а также в усилении системы связи.
По словам источника, эта усовершенствованная версия «Бумерангов», оснащенная увеличенным запасом энергии, только начинает поступать в зону боевых действий и уже принята на вооружение расчетами БПЛА.
Напомним, что семейство дронов «Бумеранг» включает несколько конфигураций, среди которых упоминались модели «Бумеранг 10» с тепловизионным оборудованием, вариант с автоматом удержания цели (АУЦ) и тепловизором, а также модификация с оптоволоконной линией связи.
Напомним, российские войска массово применяют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где блокированы украинские формирования. Технология удержания цели на основе ИИ делает дроны устойчивыми к радиоэлектронной борьбе и позволяет им поражать цели без участия оператора. В линейку входят версии «Бумеранг 10» с тепловизорами, системой автосопровождения и оптоволоконной связью.
