Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол

Изначально, рассказал дипломат, визит ангольского лидера в Москву планировался на апрель 2025 года, но был перенесен из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран.
«Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы — ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина», — сказал посол.
Предыдущий визит ангольского президента Жоау Лоуренсу в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда ангольский лидер встретился с российским президентом, они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.