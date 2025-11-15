Ричмонд
Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.

Источник: РИА "Новости"

Изначально, рассказал дипломат, визит ангольского лидера в Москву планировался на апрель 2025 года, но был перенесен из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран.

«Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы — ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина», — сказал посол.

Предыдущий визит ангольского президента Жоау Лоуренсу в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда ангольский лидер встретился с российским президентом, они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.