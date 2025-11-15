Президент Анголы планирует посетить Россию, заявил посол

«Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы — ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина», — сказал посол.