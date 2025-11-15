Ричмонд
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Белорусская сторона официально уведомлена об открытии 17 ноября двух польских пунктов пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники», таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.

«Семнадцатого ноября с 02.00 (по белорусскому времени) будут открыты польские пункты пропуска “Кузница-Белостоцкая” и “Бобровники”, о чем официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал вчера министр внутренних дел и администрации Польши», — сообщил ГТК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» — легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

«Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска “Брузги” и “Берестовица” — таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют», — добавили в таможенном комитете.

Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье, подчеркнул таможенный комитет Белоруссии.