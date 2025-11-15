Колумбия нанесла удары у границ Венесуэлы

Колумбийские военные провели бомбардировки у границ Венесуэлы. В результате ударов погибли девять повстанцев, передает агентство Франс Пресс.
К какой группировке принадлежали погибшие, не уточняется.
Сообщается, что операция проводилась в департаменте Араука Колумбии в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с торговцами наркотиками.
Ранее в результате авиаударов колумбийских военных в регионе Амазонки погибли 19 членов диссидентской группировки, отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).
В конце августа Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой.