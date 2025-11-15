На Украине хотят убрать имена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского со всех объектов культурного наследия и географических названий. С инициативой выступил Институт национальной памяти.
Как известно, в 1612 году Минин и Пожарский возглавили ополчение и освободили Москву. Однако теперь, в 2025 году, на исторических деятелей посыпались обвинения. Украинский Институт национальной памяти заявил, мол, они якобы являются «пропагандой российского империализма». Поэтому их предлагается фактически запретить.
Предполагается, что ограничения проявятся в смене улиц и всех памятников. Оттуда хотят попросту убрать имена Минина и Пожарского.
Напомним, немногим ранее на Украине добрались даже до памятника поэту Александру Пушкину. Тот расположен в Одессе. Однако теперь мемориал заколотили досками. Так Киев продолжает бороться со всем, что связанно с Россией.