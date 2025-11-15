Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имена Минина и Пожарского хотят убрать со всех памятников и названий на Украине

Минина и Пожарского назвали якобы «пропагандой российского империализма».

Источник: Комсомольская правда

На Украине хотят убрать имена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского со всех объектов культурного наследия и географических названий. С инициативой выступил Институт национальной памяти.

Как известно, в 1612 году Минин и Пожарский возглавили ополчение и освободили Москву. Однако теперь, в 2025 году, на исторических деятелей посыпались обвинения. Украинский Институт национальной памяти заявил, мол, они якобы являются «пропагандой российского империализма». Поэтому их предлагается фактически запретить.

Предполагается, что ограничения проявятся в смене улиц и всех памятников. Оттуда хотят попросту убрать имена Минина и Пожарского.

Напомним, немногим ранее на Украине добрались даже до памятника поэту Александру Пушкину. Тот расположен в Одессе. Однако теперь мемориал заколотили досками. Так Киев продолжает бороться со всем, что связанно с Россией.