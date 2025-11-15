Как известно, в 1612 году Минин и Пожарский возглавили ополчение и освободили Москву. Однако теперь, в 2025 году, на исторических деятелей посыпались обвинения. Украинский Институт национальной памяти заявил, мол, они якобы являются «пропагандой российского империализма». Поэтому их предлагается фактически запретить.