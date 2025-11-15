ГТК: польские пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» откроются в 2.00 17 ноября

Белорусские пограничники готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме.
Через «Кузницу Белостоцкую» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» — легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
В ГТК отметили, что таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» — таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.
Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье.