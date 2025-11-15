Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГТК: польские пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» откроются в 2.00 17 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 ноября с 2.00 по белорусскому времени будут открыты польские пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники», о чем официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал вчера министр внутренних дел и администрации Польши, сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.

Источник: Фото ГТК

Белорусские пограничники готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме.

Через «Кузницу Белостоцкую» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» — легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

В ГТК отметили, что таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» — таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.

Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье.