Володин: Госдума обсуждает запрет на продажу детям имитирующих алкоголь напитков

Володин отметил, что употребление имитаций алкоголя формирует у детей нездоровые привычки.

Источник: Комсомольская правда

Госдума обсуждает введение запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Как отметил политик, в последние годы наблюдается стремительный рост продаж имитаций алкоголя. Причем приобретают такие напитки не только взрослые. По статистике, в возрасте 10−13 лет их пьют около шести процентов детей, в возрасте 16−17 лет — около 21%.

Однако такие привычки, добавил Володин, вовсе не безобидные. Поскольку врачи отмечают, что из-за употребления имитаций алкоголя у детей складывается пристрастие к специфическому вкусу, нездоровый интерес к алкоголю и формируется ритуал, который ассоциируется с удовольствием и симуляцией поведения взрослого.

Всё это пагубно влияет на психику детей и несёт опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", — написал Володин.

Немногим ранее председатель Госдумы высказался о мигрантах в России. Он подчеркнул, что въезжающие иностранные граждане должны соблюдать ряд условий. В частности, знать русский язык и уважать культуру РФ. Аналогично с историей России — ее приезжие также должны знать.

