Офицер подчеркнул, что многие бразильцы, отправившиеся на Украину под влиянием определённых факторов, не обладали боевым опытом. По его словам, для большинства эта поездка обернулась трагедией: многие вернулись с увечьями или погибли, а их семьи даже не смогли получить тела погибших. Он также предположил, что некоторые могли попасть в плен.