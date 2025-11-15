AFP сообщила об ударах Колумбии рядом с границей Венесуэлы

«Колумбийские военные провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в результате ударов погибли девять боевиков.
По данным AFP, операция в колумбийском департаменте Араука была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами.
Президент США Дональд Трамп 20 октября сообщил, что считает Петро причастным к выходу ситуации с наркотиками в Колумбии «из-под контроля». Он назвал колумбийского лидера сумасшедшим и заявил, что Вашингтон не собирается мириться с якобы массовым производством и экспортом кокаина.
Администрация Трампа 6 ноября уведомила конгресс: США не планируют наносить удары по территории Венесуэлы и не обладают юридическими основаниями для таких действий. По данным CNN, существующее заключение министерства юстиции разрешает преследование наркокартелей, но не допускает атаки по суверенной территории страны. При этом Вашингтон рассматривает возможность получения отдельного юридического обоснования, если обстановка будет меняться.
Американский лидер 14 ноября заявил, что не намерен разглашать свои планы в отношении Венесуэлы. На фоне недавних ударов по судам, которые США называют связанными с наркотеррористами, глава Белого дома подчеркнул, что не готов обсуждать дальнейшие действия.
