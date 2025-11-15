AFP сообщила об ударах Колумбии рядом с границей Венесуэлы

Администрация Трампа 6 ноября уведомила конгресс: США не планируют наносить удары по территории Венесуэлы и не обладают юридическими основаниями для таких действий. По данным CNN, существующее заключение министерства юстиции разрешает преследование наркокартелей, но не допускает атаки по суверенной территории страны. При этом Вашингтон рассматривает возможность получения отдельного юридического обоснования, если обстановка будет меняться.