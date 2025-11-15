Токаев получил высшую награду Узбекистана

Награду ему вручил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Токаев подчеркнул, что воспринимает это как знак уважения не только к себе лично, но и ко всему народу Казахстана. Он также отметил огромный вклад узбекского лидера в укрепление дружбы и добрососедских отношений между странами.
«Дружба Казахстана и Узбекистана — это бесценное достояние, которое мы бережно храним и развиваем во имя благополучия наших братских народов. Уверен, благодаря совместным неустанным усилиям казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество будет неизменно наполняться новым содержанием», — сказал Токаев.
Президент добавил, что совместная работа двух стран продолжит наполнять стратегическое партнерство новым содержанием. По его словам, идеи доверия и взаимного уважения, о которых писали Абай и Навои, остаются главным ориентиром в укреплении братских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.
Ранее президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в запуске совместных проектов на сумму $ 1,2 млрд. Накнуне Токаев подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан реализуют 78 совместных проектов на сумму $1,7 млрд. К 2030 году товарооборот между странами достигнет $ 10 млрд.