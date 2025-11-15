Трамп заявил, что США скоро проведут ядерные испытания

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия. И тогда у нас встает вопрос: означает ли это решение президента США [о возобновлении собственных ядерных испытаний], что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.