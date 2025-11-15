Минниханов поручил усилить работу по укреплению связей с Китаем

Рустам Минниханов отметил, что в городе Ханчжоу татарстанская делегация встретилась с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. Стороны обсудили расширение межрегионального сотрудничества.
В этой же провинции представителям Татарстана презентовали разработки китайских автопроизводителей, которые «могут стать потенциальными партнерами в реализации проекта “Атом”.
Делегация РТ также побывала в городе Хучжоу, где смогла посетить высокотехнологичный индустриальный парк.
«Ну, и очень большая работа нашей делегации была в Шэньчжэне, это 27-я Китайская выставка высоких технологий. Мы неоднократно бывали [там], но уровень выставки очень высокий», — заметил Раис РТ.
Кроме того, делегация Татарстана встретилась с руководством Шэньчжэня. Иннополис и один из районов китайского мегаполиса, Гуанмин, подписали соглашение о сотрудничестве.
Очень сильно Китай продвинут по роботам. Имели возможность ознакомиться с компанией Ubtech, которая производит роботов.
«Сотрудничество с Китайской Народной Республикой — это очень важная работа для нашей страны, в том числе республики. Министерству промышленности, Агентству инвестиционного развития, главам городов и районов мы рекомендуем усилить вашу работу в направлении Китая», — подчеркнул Раис Татарстана.
При этом он уточнил, что некоторые муниципальные образования уже заключили собственные соглашения с китайскими муниципалитетами.
«Ну, и вот “РОСТКИ” 2026 года: уже надо готовить встречи, бизнес-контакты. На уровне муниципалитетов, на уровне провинций работу надо будет проводить», — заключил Рустам Минниханов.