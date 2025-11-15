В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.