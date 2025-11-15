В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей

«Органы пограничной службы готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Власти Польши планируют в понедельник, 17 ноября, с 2.00 по белорусскому времени открыть пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» (с белорусской стороны «Брузги») и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).
«Соответствующее официальное уведомление от Пограничной стражи Республики Польша вечером 14 ноября поступило в Госпогранкомитет», — сообщили пограничники.
По информации польской стороны, через пункт пропуска «Кузница-Белостоцкая» («Брузги») будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска «Бобровники» («Берестовица») границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.
«Обращаем внимание грузоперевозчиков: на данном погранпереходе смогут пересечь границу большегрузные транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии» — сообщил погранкомитет.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта («Козловичи»/ «Кукурыки») и один — для легкового («Брест»/ «Тересполь»).
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.