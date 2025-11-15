Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство правящей в Молдове партией ПАС больницы в Бельцах под большим вопросом: Власть строит не больницы, а коррупционные схемы

Исполнительный секретарь Исполкома Блока Победа Марина Таубер поставила диагноз власти ПАС — хроническая жадность.

Источник: Комсомольская правда

"Диагноз власти ПАС — хроническая жадность. Им не нужны больницы, дороги и не важны люди. Главное — набить карманы, — считает исполнительный секретарь Исполкома Блока Победа Марина Таубер.

Правительство Речана провалило обещанные реформы — и МВФ отказал Молдове в последнем транше $170 миллионов. Под угрозой — зарплаты бюджетников и проекты развития, включая региональную больницу в Бельцах.

Это проект Аллы Немеренко и экс-депутата Маркоча, того самого, который призвал запретить все русское в Молдове. Вместе с коллегами мы неоднократно обращались к министру здравоохранения с запросом предоставить документацию о строительстве. В ответ — лишь обвинения в «манипуляциях».

Из-за постоянного сокращения финансирования строительство больницы — под большим вопросом. Проект оказывается очередной витриной ПАС — громкие обещания оборачиваются профессиональным и моральным банкротством. Пока люди ждут медицины, власть строит не больницы, а коррупционные схемы. Но пример Украины показывает: рано или поздно все вскрывается".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.

«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).

На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).

«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.

Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).