Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе интервью британскому порталу GB News похвалил журналистку Бев Тернер за то, что она задала ему вопрос о том, похоже ли выполнение обязанностей президента с обязанностями отца, который он ранее никогда не слышал.

Источник: Reuters

Во время интервью с президентом США Тернер похвалила его родительские навыки и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.

«Никогда не думал об этом. Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — сказал Трамп, добавив, что любит США и свой народ.

GB News, отдельно публикуя этот отрывок на своем сайте, комментирует его следующим образом: «Трамп осыпает похвалами Бев Тернер».

В то же время Трамп не дал прямой ответ на вопрос, заявив, что видел множество прекрасных детей прекрасных родителей, которые со временем становились на плохой путь, и рассказал, что в воспитании своих детей всегда предостерегает их от наркотиков, алкоголя и сигарет.

