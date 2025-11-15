Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве

Во время интервью с президентом США Тернер похвалила его родительские навыки и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.
«Никогда не думал об этом. Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — сказал Трамп, добавив, что любит США и свой народ.
GB News, отдельно публикуя этот отрывок на своем сайте, комментирует его следующим образом: «Трамп осыпает похвалами Бев Тернер».
В то же время Трамп не дал прямой ответ на вопрос, заявив, что видел множество прекрасных детей прекрасных родителей, которые со временем становились на плохой путь, и рассказал, что в воспитании своих детей всегда предостерегает их от наркотиков, алкоголя и сигарет.