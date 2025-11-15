Ричмонд
Новый премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США

Премьер Японии Санаэ Такаити выступила за возможность разместить в стране ядерное оружие США. Об этом сообщила местная газета Mainichi.

Источник: Газета.Ру

«По ее мнению, запрет на ввоз ядерного оружия может ослабить потенциал ядерного сдерживания США», — говорится в сообщении издания.

Как отметила Такаити, в условиях, когда безопасность Японии зависит от Штатов, прежние ограничения нуждаются в пересмотре.

При этом оппозиция в Японии уже просила Такаити подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики. Речь об обязательствах не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии о пересмотре принципов оборонной политики, которые сейчас предполагают в том числе безъядерный статус страны.

По его словам, неопределенность японской стороны в вопросе безъядерного статуса вызывает беспокойство.

