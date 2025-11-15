Новый премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США

При этом оппозиция в Японии уже просила Такаити подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики. Речь об обязательствах не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.