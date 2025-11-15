Ричмонд
Совещание по ситуации на границе Беларуси с ЕС прошло по поручению Лукашенко

По поручению президента прошло совещание по ситуации на границе с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Совещание по ситуации на границе Беларуси с соседними странами-членами ЕС прошло по поручению Александра Лукашенко. Мероприятие возглавили премьер Беларуси Александр Турчин и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Как пишет БелТА, участие в совещании приняли также глава МИД Беларуси Максим Рыженков, руководители Госпогранкомитета Константин Молостов, Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, а также Комитета госбезопасности Иван Тертель.

— Приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов, — констатировал после совещания пресс-секретарь Руслан Варанков.

Напомним, как мы писали, Польша открывает давно закрытые пункты пропуска на границе с Беларусью уже 17 ноября 2025 года.

Варанков также добавил, что, увы, пока не наблюдается аналогичного конструктивного подхода со стороны литовских властей.

Ранее мы писали о том, что в нескольких вузах Беларуси началась вступительная кампания (тут про это).

