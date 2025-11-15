Совещание по ситуации на границе Беларуси с ЕС прошло по поручению Лукашенко

Совещание по ситуации на границе Беларуси с соседними странами-членами ЕС прошло по поручению Александра Лукашенко. Мероприятие возглавили премьер Беларуси Александр Турчин и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Как пишет БелТА, участие в совещании приняли также глава МИД Беларуси Максим Рыженков, руководители Госпогранкомитета Константин Молостов, Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, а также Комитета госбезопасности Иван Тертель.