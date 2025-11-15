Беглов поздравил петербуржцев с 70-летием городской подземки

«Эти красивейшие станции — подземные дворцы — хранят память о талантливых инженерах и рабочих, которые самоотверженным трудом положили начало строительству самого сложного и самого глубокого по общей протяжённости метро в мире. Каждая линия и станция — это чудо инженерной мысли. Доказательство того, что для ленинградцев-петербуржцев нет невозможных задач», — рассказал Александр Беглов, подчеркнув, что строительство нашей подземки — ключевая часть программы «Десять приоритетов развития Санкт‑Петербурга».