Беглов поздравил петербуржцев с 70-летием городской подземки

Петербург отмечает 70-летие городской подземки. Со знаменательной датой жителей и гостей города поздравил губернатор Александр Беглов, назвав метрополитен Северной столицы легендой.
Градоначальник напомнил, что планы строительства подземки разрабатывались ещё в предвоенные годы. В 1941 году были заложены первые шахты, но работы прервали война и блокада. И первые метростроители Ленинграда бросили все силы на возведение оборонительных сооружений в осаждённом городе и портовых причалов на Дороге Жизни.
В героическую историю города вписано имя первого руководителя Метростроя Ивана Георгиевича Зубкова. Именно под его руководством после прорыва блокады меньше, чем за три недели, была построена легендарная Дорога Победы, спасшая Ленинград от голода.
Строительство метро в послевоенные годы стало символом возрождения города после страшных испытаний, и 15 ноября 1955 года ленинградцы впервые вошли в вестибюли восьми станций Кировско-Выборгской линии — «Площадь Восстания», «Владимирская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод», «Автово», «Пушкинская».
«Эти красивейшие станции — подземные дворцы — хранят память о талантливых инженерах и рабочих, которые самоотверженным трудом положили начало строительству самого сложного и самого глубокого по общей протяжённости метро в мире. Каждая линия и станция — это чудо инженерной мысли. Доказательство того, что для ленинградцев-петербуржцев нет невозможных задач», — рассказал Александр Беглов, подчеркнув, что строительство нашей подземки — ключевая часть программы «Десять приоритетов развития Санкт‑Петербурга».
«Благодаря поддержке президента России, труду тысяч метростроевцев, наше метро встречает юбилей на подъёме. В прошлом году мы открыли станцию “Горный институт”. Завершаются работы по строительству первого участка новой Красносельско-Калининской линии. В наших планах — открыть 10 новых станций в ближайшие годы. Гордимся тем, что наше метро сегодня строится проходческими щитами, выпущенными в Петербурге на Обуховском заводе», — отметил губернатор.
Глава города напомнил, что в Петербурге осуществляется большая программа реконструкции действующих станций и идёт крупнейшее за всю историю обновление подвижного состава. За последние три года метрополитен получил почти триста вагонов новой модели — «Балтиец». Накануне юбилея на Кировско-Выборгскую — первыую историческую линию — вышел 37-й состав. Ещё пять составов — для новой Красносельской-Калининской линии — будут получены до конца года.
"Юбилей нашего метро — это праздник всех жителей города, но в первую очередь мы поздравляем наших метростроителей и сотрудников Петербургского метрополитена.
Успехов им в труде на благо нашего города! С праздником — Санкт‑Петербург!", — заключил глава города.