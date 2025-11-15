Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS

Накануне она сообщила, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией.
«На запрос адвокатов NIS, который они направили американскому правительству и которым предложили договор об изменении управления в “Нефтяной индустрии Сербии”, впервые американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS», — сообщила глава минэнерго на брифинге в субботу.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александр Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний. В ноябре он сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии «возьмут ситуацию в свои руки», в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отмечал, что получил «положительный сигнал» от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Ранее в октябре президент Сербии сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым о работе «Нефтяной индустрии Сербии» в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом «Интеллидженс» из Санкт-Петербурга, дочерней структурой «Газпрома», оставившего себе одну акцию. «Газпром нефти» сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия — 29,8%, остальное — мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.