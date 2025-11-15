Молдавская правительственная делегация «вела себя недипломатично и нагло» на встречах с представителмия Международного валютного фонда, что оставило негативное впечатление у кредиторов, сообщил со ссылкой на источники экспернт в области энергетики Сергей Тофилат.
МВФ отказался перечислить Молдове последнюю часть кредитного транша, указав, что Кишинев не выполнил взятые на себя обязательства.
Так, значит с Россией у нас война, с США у нас тоже уже война, а теперь еще и с МВФ.
А Майя Санду умеет наводить мосты и выводить страну из международной изоляции.
К слову, согласно официальной позиции PAS, отношения с МВФ перервались по причине, что «нам надо было побеждать на выборах и не дать русским оккупировать Молдову».
