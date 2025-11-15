Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительственная делегация Молдовы вела себя нагло на встрече с представителями МВФ: Значит, у нас война не только с Россией и США, но теперь еще и с Международным валютным фондом

МВФ отказался перечислить Молдове последнюю часть кредитного транша, указав, что Кишинев не выполнил взятые на себя обязательства [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдавская правительственная делегация «вела себя недипломатично и нагло» на встречах с представителмия Международного валютного фонда, что оставило негативное впечатление у кредиторов, сообщил со ссылкой на источники экспернт в области энергетики Сергей Тофилат.

МВФ отказался перечислить Молдове последнюю часть кредитного транша, указав, что Кишинев не выполнил взятые на себя обязательства.

Так, значит с Россией у нас война, с США у нас тоже уже война, а теперь еще и с МВФ.

А Майя Санду умеет наводить мосты и выводить страну из международной изоляции.

К слову, согласно официальной позиции PAS, отношения с МВФ перервались по причине, что «нам надо было побеждать на выборах и не дать русским оккупировать Молдову».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.

«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).

На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).

«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.

Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше