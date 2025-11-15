Центризбирком Молдовы лишил госфинансирования одну из политических партий

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы рассмотрела отчеты о финансовом управлении, представленные 60 политическими партиями за первое полугодие 2025 года. По результатам проверки была приостановлена выплата ассигнований из государственного бюджета для партии «За будущее Молдовы», в связи с пожертвованием, поступившем на ее счет с нарушением законодательства.
«ЦИК приняла во внимание заявление партии “За будущее Молдовы” о невозможности выполнить предписание комиссии и перечислить в госбюджет сумму в размере 69 538,70 леев, представляющую собой пожертвование, сделанное донором в нарушение законодательства. В этой связи Центризбирком принял решение приостановить выплаты, начиная с декабря, до достижения указанной суммы», — говорится в заявлении ЦИК.
Также комиссия признала недостаточной и неполной дополнительную информацию, представленную 14 политическими партиями в отношении расходов на зарубежные поездки и приняла к сведению начало процедур о правонарушениях в связи с неполным или недостоверным представлением информации в отчете о финансовом управлении следующих политсил: Партия коммунистов, Партия социалистов, Зеленая экологическая партия, «Наша партия», партия «Демократия дома», платформа «Достоинство и правда», «Партия перемен», Лига городов и коммун, партия «За будущее Молдовы», Коалиция за единство и процветание«, Национальное альтернативное движение, Национальная молдавская партия, Движение “Респект Молдова”, партия “Сердце Молдовы”.
Кроме того партии «Закон и справедливость», Республиканской партии Молдовы, партии «Мы» и Альянсу за объединение румын было предписано исправить недостающую информацию в отчете о расходах на аренду помещений и представить отчеты с необходимыми исправлениями в течение 48 часов с момента принятия решения. В тот же срок Национальная молдавская партия обязана представить исправленную информацию о расходах на онлайн-рекламу.
В отчете ЦИК также указано, что шесть политических партий вовсе не представили отчеты. Речь идет о партии «Moldova Unită — Единая Молдова», Консервативной партии, Партии регионов Молдовы, Социалистическая партия Молдовы, партии «Шанс» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы».