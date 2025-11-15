Центризбирком Молдовы лишил госфинансирования одну из политических партий

Кроме того партии «Закон и справедливость», Республиканской партии Молдовы, партии «Мы» и Альянсу за объединение румын было предписано исправить недостающую информацию в отчете о расходах на аренду помещений и представить отчеты с необходимыми исправлениями в течение 48 часов с момента принятия решения. В тот же срок Национальная молдавская партия обязана представить исправленную информацию о расходах на онлайн-рекламу.