Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных соглашением о перемирии, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Источник: Reuters

«Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа. На этих территориях Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы. Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300», — сказал посол.

Он добавил, что продолжается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия. «Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня», — заключил собеседник агентства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше