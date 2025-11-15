Мадуро призвал американцев не допустить войны в Карибском море

Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества». Накануне Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.