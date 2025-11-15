Сийярто исключил допуск «украинской мафии» в Евросоюз

Он подчеркнул, что Будапешт продолжит блокировать попытки Брюсселя ускорить интеграцию Украины в европейские структуры на фоне продолжающегося вооруженного конфликта.
«Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев», — сказал Сийярто, отметив, что Венгрия не позволит реализовать такие инициативы, цитирует ТАСС.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе страны, через которую прошло около $100 млн. В рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения были предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы).
13 ноября газета La Repubblica сообщила, что коррупционный скандал может спровоцировать трудности для процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). По данным издания, следствие по делу о коррупции на Украине «вызывает тревогу» в Европе, вследствие чего под угрозой может оказаться выделение стране новых средств.
14 ноября лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой планируемой поездки Владимира Зеленского в Париж, где украинский президент намерен провести переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политик выразил недовольство на фоне коррупционного скандала на Украине.