Сийярто исключил допуск «украинской мафии» в Евросоюз

Правительство Венгрии намерено не допустить проникновение «украинской мафии» в Евросоюз (ЕС), а также выход на европейский рынок сельхозпродукции низкокачественного украинского зерна. Об этом заявил 15 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время антивоенного митинга в городе Дьёре.