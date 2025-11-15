Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил мэра Лондона в потакании преступникам

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в бездействии на фоне разгула преступности в городе. Об этом американский лидер заявил британскому телеканалу GB News.

Источник: Reuters

В интервью глава Соединенных Штатов раскритиковал Садика Хана за потакание преступности и назвал лондонского мэра мерзким человеком. «Он катастрофа, он мерзкий человек, который потворствует преступности», — осудил Хана американский президент. По признанию Трампа, он бы вовсе не узнал о Садике Хане, если бы того не назначили на пост мэра.

Происходящее в Европе американский лидер считает безумием. Трамп утверждает, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться, где царят законы шариата. «Сегодня людям наносят удары ножом в задницу, а то и хуже», — сказал президент США. Трамп добавил, что мэр Лондона попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство.

Это не первый раз, когда Трамп обвинил Садика Хана в переходе на законы шариата. В ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Штатов восклицал, что миграционная политика Евросоюза в итоге его разрушит.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше