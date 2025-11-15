Трамп обвинил мэра Лондона в потакании преступникам

Происходящее в Европе американский лидер считает безумием. Трамп утверждает, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться, где царят законы шариата. «Сегодня людям наносят удары ножом в задницу, а то и хуже», — сказал президент США. Трамп добавил, что мэр Лондона попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство.