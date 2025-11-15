Орбан: Украину можно склонить к окончанию конфликта из-за потери ей суверенитета

«Хотят ли противоборствующие стороны мира? Ответ отрицательный», — сказал венгерский премьер. По его словам, прошлым летом он провел два часа с Владимиром Зеленским. «Как лидер соседней дружественной страны я хотел убедить его, что время не на их стороне. Чем дольше длится война, тем больше они теряют», — отметил Орбан, напомнив, что ему не удалось внушить Зеленскому, что тот находится в проигрышном положении.