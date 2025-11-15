Ричмонд
Орбан: Украину можно склонить к окончанию конфликта из-за потери ей суверенитета

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Стороны украинского конфликта пока не желают прекращать военные действия, но Украину будет легче склонить к этому, поскольку она не самостоятельна и зависит от стран Запада, а время по-прежнему играет на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что другие страны должны продолжать усилия, чтобы убедить Украину и Россию заключить мир. «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — сказал глава правительства Венгрии, выступление которого транслировалось телеканалом М1. Он добавил, что для России ситуация иная.

«Хотят ли противоборствующие стороны мира? Ответ отрицательный», — сказал венгерский премьер. По его словам, прошлым летом он провел два часа с Владимиром Зеленским. «Как лидер соседней дружественной страны я хотел убедить его, что время не на их стороне. Чем дольше длится война, тем больше они теряют», — отметил Орбан, напомнив, что ему не удалось внушить Зеленскому, что тот находится в проигрышном положении.

